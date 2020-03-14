Происшествие произошло 9 марта
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутске на гуляющую с братом 7-летнюю девочку упала сосулька с крыши здания. Девочка была доставлена в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной и затылочной кости справа. Сейчас ребёнок проходит стационарное лечение.
Следователи СК установили, что здание принадлежит коммерческому предприятию. Ими было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности тяжкий вред здоровью».
В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за обслуживание здания. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
В Иркутске после падения сосульки на девочку возбудили дело
Общество, Фото:
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