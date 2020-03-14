В Бурятии стартовали учения связистов в полевых условиях

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В практических занятиях задействованы около 500 военнослужащих



На полигонах общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, стартовали практические занятия подразделений войск связи в полевых условиях. В учебных мероприятиях задействовано около 500 военнослужащих, свыше 100 единиц техники, в том числе современные комплексы связи, пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины.



Военнослужащие совершили марши на штатной технике, выполнили нормативы по развёртыванию современных перспективных комплексов и аппаратных связи, в том числе и портативных спутниковых станций.



На маршруте следования военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели условно заражённый отравляющими веществами участок местности в средствах индивидуальной защиты.



В практической части мероприятий военные связисты организуют связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между абонентами в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы в широком диапазоне.



Помимо этого, личный состав подразделений связи выполнит нормативы по развёртыванию, свёртыванию, работе и перемещению аппаратных станций и комплексов связи, как днём, так и ночью. В тёмное время суток предусмотрено проведение не менее 40% занятий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

