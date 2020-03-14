В практических занятиях задействованы около 500 военнослужащих
На полигонах общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, стартовали практические занятия подразделений войск связи в полевых условиях. В учебных мероприятиях задействовано около 500 военнослужащих, свыше 100 единиц техники, в том числе современные комплексы связи, пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины.
Военнослужащие совершили марши на штатной технике, выполнили нормативы по развёртыванию современных перспективных комплексов и аппаратных связи, в том числе и портативных спутниковых станций.
На маршруте следования военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели условно заражённый отравляющими веществами участок местности в средствах индивидуальной защиты.
В практической части мероприятий военные связисты организуют связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между абонентами в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы в широком диапазоне.
Помимо этого, личный состав подразделений связи выполнит нормативы по развёртыванию, свёртыванию, работе и перемещению аппаратных станций и комплексов связи, как днём, так и ночью. В тёмное время суток предусмотрено проведение не менее 40% занятий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии стартовали учения связистов в полевых условиях
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 14.03.2020
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия
Общество, 14.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике местами небольшой снег
Акция состоится в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и других населённых пунктах
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований
Весенний праздник состоится 22 марта
Также там состоится первенство региона
Итоги командных соревнований и личного первенства станут известны завтра
Это связано с ростом заболеваемости гриппом в городе
Всероссийский музыкальный фестиваль пройдёт в регионе с 19 по 22 марта
Традиционные соревнования прошли в священной местности Талын-Харгана
Первыми площадками станут Петровск-Забайкальский и посёлки Новопавловка и Баляга
В Ольхонском районе стартовали соревнования по парусному спорту
В столице Бурятии прошёл детский фестиваль, посвящённый Сагаалгану
Имениннику исполнилось 96 лет
Конкурс пройдёт в рамках фестиваля «Область Искусства»