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В Бурятии забраковали 43 кг рыбной продукции

В Бурятии забраковали 43 кг рыбной продукции
Общество,  Фото:pixabay.com
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия

В 2019 году в испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» исследовано 350 проб рыбной продукции: мороженой рыбы и рыбного филе, рыбного фарша и изделий из него, моллюсков и ракообразных.

Все исследованные образцы по санитарно-химическим показателям, содержанию гистамина, фосфатов, пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов соответствовали нормативным требованиям.

Не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям 1,4 % исследованных проб, по содержанию массовой доли глазури – 0,8% проб.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий проверено 194 объекта предпринимательства, осуществляющего оборот рыбной продукции. Выявлены нарушения в части несоблюдения условий хранения, сроков годности рыбной продукции, неудовлетворительного содержания производственных и складских помещений, отсутствие лабораторных испытаний рыбной продукции.

Забраковано 9 партий общим объёмом 43,2 кг. По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия.

- За текущий период 2020 года в предприятиях торговли и общественного питания Бурятии отобрано и исследовано 13 образцов рыб лососевых пород, все пробы соответствовали требованиям нормативной документации. Контроль за качеством и безопасностью продукции из водных биоресурсов в республике продолжается, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Россельхознадзор
 
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