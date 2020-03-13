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Члены ОПГ вымогали деньги у сирот Бурятии и Забайкалья

Члены ОПГ вымогали деньги у сирот Бурятии и Забайкалья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Участников группировки приговорили на срок от 10 до 18 лет лишения свободы

В Чите суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей города Петровск-Забайкальский в возрасте от 22 до 30 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в краже, мошенничестве и вымогательстве.

Установлено, что с 2015 года по январь 2017 года молодые люди в составе организованной группы на территории Забайкальского края и Бурятии совершили 11 тяжких и особо тяжких преступлений.

Зная, что после выпуска из детских домов потерпевшие получают право распоряжаться накопленными на их счетах деньгами, они входили к ним в доверие и тайно либо обманом завладевали деньгами выпускников. Встречая противодействие, они отбирали деньги под угрозой применения насилия.

Группировка «спускала» украденные деньги на поддержание праздного образа жизни, растрачивая чужие сбережения в дорогих отелях, ресторанах, клубах и саунах.

Общий ущерб по уголовному делу составил 4 млн рублей.

Сегодня, 13 марта, Черновский районный суд Читы признал их виновными и приговорил к лишению свободы на срок от 10 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших и взыскал с них сумму причинённого ущерба, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор в законную силу не вступил.


дети-сироты преступления
 
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