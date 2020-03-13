Участников группировки приговорили на срок от 10 до 18 лет лишения свободы
В Чите суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей города Петровск-Забайкальский в возрасте от 22 до 30 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в краже, мошенничестве и вымогательстве.
Установлено, что с 2015 года по январь 2017 года молодые люди в составе организованной группы на территории Забайкальского края и Бурятии совершили 11 тяжких и особо тяжких преступлений.
Зная, что после выпуска из детских домов потерпевшие получают право распоряжаться накопленными на их счетах деньгами, они входили к ним в доверие и тайно либо обманом завладевали деньгами выпускников. Встречая противодействие, они отбирали деньги под угрозой применения насилия.
Группировка «спускала» украденные деньги на поддержание праздного образа жизни, растрачивая чужие сбережения в дорогих отелях, ресторанах, клубах и саунах.
Общий ущерб по уголовному делу составил 4 млн рублей.
Сегодня, 13 марта, Черновский районный суд Читы признал их виновными и приговорил к лишению свободы на срок от 10 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших и взыскал с них сумму причинённого ущерба, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
Члены ОПГ вымогали деньги у сирот Бурятии и Забайкалья
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Байкальская транспортная прокуратура разъяснила, что грозит омулёвым браконьерам
Участников группировки приговорили на срок от 10 до 18 лет лишения свободы
Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность продукта
Медицинский психолог Раиса Жамсаранова рассказала «Байкал-Daily» о самых распространённых психологических проблемах у детей
На дорогах области и города гололедица
Кассиры не вели учёт посетителей
Комики из Улан-Удэ выступят сегодня на федеральном телеканале
За два месяца на дорогах республики камерами зафиксировано свыше 38 тысяч нарушений
При этом сильные ветра сохранятся
В тот злополучный вечер молодые люди выпивали
Бурятские графические дизайнеры устроили поединок по фотомонтажу
Состав устойчив к внешнему воздействию
Дорогу обещают сделать до конца года
Пожилой мужчина не мог самостоятельно передвигаться
Его покажут 14 и 15 марта