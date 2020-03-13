Жителям Бурятии напомнили о запрете вылова омуля

Общество, Фото: из архива

Байкальская транспортная прокуратура разъяснила, что грозит омулёвым браконьерам



Преступления в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов являются самыми распространёнными экологическими преступлениями в городе Северобайкальске и Северо-Байкальском районе Бурятии.



Между тем, за незаконный вылов водных биологических ресурсов законодателем предусмотрены различные виды ответственности.



Так, за 1 экземпляр, независимо от размера и веса рыбы вида «Байкальский омуль», причинённый водным биологическим ресурсам ущерб, определяется в сумме 3640 рублей, а при исчислении ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам в запрещённые для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещённых для рыболовства районах, дополнительно к таксам учитывается 100 процентов таксы за экземпляр соответствующего вида. Так, ущерб за вылов в запрещённый период одной особи байкальского омуля составляет 7280 рублей.



Уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов наступает в случае их вылова с причинением крупного ущерба, который составляет 100 тысяч рублей; при применении самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещённых орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов; в местах нереста или на миграционных путях к ним; на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.



Нарушителям грозит штраф от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, либо обязательных работ на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.



- Более суровое наказание предусмотрено за незаконный вылов водных биологических ресурсов, при указанных выше обстоятельствах, если эти деяния совершены лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинили особо крупный ущерб, который составляет 250 тысяч рублей, - разъяснили в прокуратуре.



В этом случае предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх до пяти лет либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.



Также рыболовам грозит административная ответственность. Нарушителям грозит штраф: для граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов или без таковой.





