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В Бурятии в закусочной хранилась свинина без документов

В Бурятии в закусочной хранилась свинина без документов
Общество, 
Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность продукта

В Бурятии госинспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановую выездную проверку в отношении владельца закусочной в посёлке Таксимо Муйского района.

В ходе проверки было выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в холодильных камерах закусочной хранилось 6 кг свиной продукции без ветеринарных документов и маркировки, что не позволяет идентифицировать продукцию, установить её качество и безопасность, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении предпринимателя возбуждены дела об административной ответственности по ст. 10. 8, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, выдано предписание, продукция уничтожена.
нарушения кафе
 
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