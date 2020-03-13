В Бурятии в закусочной хранилась свинина без документов

Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность продукта



В Бурятии госинспектор управления Россельхознадзора провёл внеплановую выездную проверку в отношении владельца закусочной в посёлке Таксимо Муйского района.



В ходе проверки было выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в холодильных камерах закусочной хранилось 6 кг свиной продукции без ветеринарных документов и маркировки, что не позволяет идентифицировать продукцию, установить её качество и безопасность, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении предпринимателя возбуждены дела об административной ответственности по ст. 10. 8, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, выдано предписание, продукция уничтожена.

