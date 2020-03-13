В Бурятии психолог дала рекомендации родителям по воспитанию детей

Медицинский психолог Раиса Жамсаранова рассказала «Байкал-Daily» о самых распространённых психологических проблемах у детей
В Улан-Удэ в детском отделении республиканского психоневрологического диспансера работают психиатры и медицинские психологи, здесь наблюдают и консультируют детей от 3 до 18 лет. Нарушения у детей появляются с раннего детства – это, например, задержка психоречевого развития, поведенческие нарушения, у школьников есть трудности в обучении и другие, более серьёзные – агрессивность, депрессия и проблемы с общением.
Медицинский психолог детского отделения РПНД Раиса Жамсаранова рассказала «Байкал-Daily» об особенностях детских психологических проблем, в каких ситуациях и из-за чего дети с ними сталкиваются и каким образом можно их преодолеть.
Раиса Жамсаранова отметила, что в последнее время общество стало более понимающим, а родители – прогрессивными. Сейчас люди не боятся обращаться за помощью к психологам и понимают, что, если есть какие-либо трудности касаемо воспитания детей, их нужно разрешить как можно быстрее.
- Проблемы психического здоровья ребёнка зависят от возраста ребёнка и особенностей его развития. Часто проблемы возникают при отсутствии тёплых и доверительных отношений в семье, также трудными дети становятся, когда родители требуют слишком многого – успехов в учёбе, в спорте, в танцах, музыке, рисовании. Иногда родители слишком бурно реагируют на шалости детей, строго наказывают, ограничивают детей в чём-то. Ошибки, которые допускают родители в воспитании, могут оказать сильное влияние на жизнь ребёнка в будущем. Часто неправильное поведение ребёнка просто соответствует определённому возрасту, именно поэтому к этим трудностям нужно относиться спокойнее. Но если они не проходят продолжительное время и усиливаются, то родителям нужно принимать меры, - объяснила психолог.
Она рассказала, что у детей возраста от 3 до 5 лет есть кризисный период «Я сам», он проявляется в резких перепадах настроения и импульсивности. Ребёнок может кричать и плакать вплоть до истерики, а когда ему помогают родители, он их отталкивает. Раиса Жамсаранова в этой ситуации посоветовала дождаться, когда ребёнок успокоится, а затем поговорить - выяснить, из-за чего он себя так вёл и почему. Во время беседы следует спокойно объяснить, что так себя вести нельзя, нужно разобрать ситуацию.
Затем наступает период адаптации к школе у детей от 7 до 10 лет, он длится у всех детей по-разному, в зависимости от нервной системы самого ребёнка. Чтобы определить, настроен ли ребёнок идти в школу, нужно смотреть на его физическую готовность, психологическую и интеллектуальную готовность.
- Я советую родителям до начала обучения сходить с ребёнком в школу - в августе, например. Показать дорогу, показать, где находится столовая, туалет, объяснить, в каком кабинете он будет учиться. В целом, я рекомендую отдавать детей в школу в 7 лет, у детей помладше преобладает игровая деятельность, даже если они умеют читать, считать и писать, - рассказывает Раиса Жамсаранова.
Психолог посоветовала родителям правильно организовывать деятельность ребёнка – соблюдать режим дня, дозировать школьную нагрузку, чередовать учебную деятельность с игровой. Что касается секций и кружков – оптимальным вариантом является сочетание физических и интеллектуальных нагрузок.
По словам Раисы Жамсарановой, к ней часто обращаются родители, чьи дети столкнулись с трудностями в обучении – это касается и младшеклассников, и подростков. У таких детей снижены школьно-значимые функции – навык чтения, счёта и письма.
- Нарушения обусловлены разными ситуациями – у ребёнка могут быть трудности в обработке когнитивной информации, то есть, замедлен темп мыслительных операций. Один ребёнок хорошо запоминает материал, а второй ребёнок медлительный, например. Когда начинаешь изучать анамнез – период беременности и родов, чаще всего выясняется, что дети были рождены с неврологической симптоматикой. Тогда ребёнок консультируется у педиатров и неврологов. Психолог же может проводить психокоррекционные занятия – через развивающие упражнения мы тренируем внимание, память и мышление. Также причиной трудностей в учёбе может быть повышенная активность – такой ребёнок нуждается в индивидуальном подходе со стороны педагогов, - объяснила Раиса Жамсаранова.
Среди самых распространённых психологических проблем у детей Раиса Жамсаранова назвала агрессивность, ложь, воровство, гиперактивность, трудности с общением и проблемы с питанием.
По словам медицинского психолога, агрессивность проявляется по-разному – ребёнок может грубить, переходить на крик, драться со сверстниками. Такое поведение – способ выразить протест правилам, принятым в семье и в обществе. Родителям нужно вести себя спокойно, игнорировать или даже оставить его одного. С ребёнком нужно откровенно поговорить и объяснить, чем чревато такое поведение для него самого.
- Часто родители впадают в панику, когда обнаруживают, что ребёнок врёт или ворует. Им трудно понять, почему он это делает и даже боятся, что их ребёнок вырастет преступником. Но за такими поступками кроется желание привлечь внимание. Кроме того, иногда ложь или воровство является испытанием границ дозволенного, - объясняет она.
У многих детей бывают трудности с контролем физиологических потребностей. Большинство детей начинают контролировать работу мочевого пузыря и кишечника примерно к 4 годам, но, если к этому периоду ребёнок не просится на горшок – это уже признак отклонения.
- В такой ситуации в первую очередь нужно выяснить, не связано ли это с анатомическими проблемами – назначается УЗИ, анализы и так далее. Затем можно говорить о психологическом факторе, как правило, причиной недержания является недостаток любви, излишняя строгость родителей и недостаток понимания, - говорит Раиса Жамсаранова.
В последнее время дети сталкиваются с трудностями в общении – ребёнок чувствует себя одиноко, у него нет друзей, и, как правило, у него заниженная самооценка. Такие дети склонны к депрессивным тенденциям, поэтому обращаться за психологической помощью рекомендуется.
- Когда ребёнок приходит к нам, мы выясняем причину его замкнутости. Мы проводим обследование на личностный профиль, даём ему тесты. Работа должна вестись совместно с родителями и педагогами, - подчеркнула она.
Раиса Жамсаранова отметила, что чем раньше будет выявлена проблема, тем легче её можно будет решить и, тем самым, не допустить развития серьёзного комплекса.
- Надо принимать ребёнка таким, какой он есть. Необходимо разговаривать с ребёнком обо всем, что его тревожит, предлагать помощь и защиту. Говорят же ведь, что бог одарил людей счастьем, а счастье заключается в любви. Я думаю, на детей надо смотреть с любовью. Кормить – с любовью, одевать – с любовью, провожать – с любовью, засыпать с ним рядышком с любовью, и даже наказывать – с любовью. Такое отношение формирует обратную реакцию, ребёнок в ответ будет любить и уважать, доверять, - заключила психолог.
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