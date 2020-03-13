В Иркутской области прогнозируют сход лавин

Спасатели просят всех жителей и гостей региона соблюдать осторожность, избегать потенциально опасных мест.







- Не выходите в горы в снегопад и непогоду. Находясь в горах, следите за изменением погоды и откажитесь от выхода на маршрут при получении информации о лавинной опасности, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на дорогах области и города - гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.