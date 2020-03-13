В Иркутской области прогнозируют сход лавин

На дорогах области и города гололедица
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на дорогах области и города - гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин.
Спасатели просят всех жителей и гостей региона соблюдать осторожность, избегать потенциально опасных мест.
- Не выходите в горы в снегопад и непогоду. Находясь в горах, следите за изменением погоды и откажитесь от выхода на маршрут при получении информации о лавинной опасности, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Байкальская транспортная прокуратура разъяснила, что грозит омулёвым браконьерам
Участников группировки приговорили на срок от 10 до 18 лет лишения свободы
Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность продукта
Медицинский психолог Раиса Жамсаранова рассказала «Байкал-Daily» о самых распространённых психологических проблемах у детей
На дорогах области и города гололедица
Кассиры не вели учёт посетителей
Комики из Улан-Удэ выступят сегодня на федеральном телеканале
За два месяца на дорогах республики камерами зафиксировано свыше 38 тысяч нарушений
При этом сильные ветра сохранятся
В тот злополучный вечер молодые люди выпивали
Бурятские графические дизайнеры устроили поединок по фотомонтажу
Состав устойчив к внешнему воздействию
Дорогу обещают сделать до конца года
Пожилой мужчина не мог самостоятельно передвигаться
Его покажут 14 и 15 марта