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В Улан-Удэ днём до +6 градусов

В Улан-Удэ днём до +6 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике местами небольшой снег

Ветер западный, днём с переходом на восточный 5-10, ночью местами до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10, местами 15-20 мороза, днём 1-6, местами до 11 тепла, по северным районам до 2-7 мороза.

В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью 6-8 мороза, днём 4-6 тепла.
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