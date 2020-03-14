По данным Бурятского гидрометцентра, 14 марта по республике местами небольшой снег
Ветер западный, днём с переходом на восточный 5-10, ночью местами до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10, местами 15-20 мороза, днём 1-6, местами до 11 тепла, по северным районам до 2-7 мороза.
В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью 6-8 мороза, днём 4-6 тепла.
В Улан-Удэ днём до +6 градусов
Общество, Фото:
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Общество, 14.03.2020
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