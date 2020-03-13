В Чите кассиры бани украли более 160 тысяч рублей

Кассиры не вели учёт посетителей



Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Читы выявили кражу денег кассирами одной из общественных бань города.



Выяснилось, что на протяжении четырёх месяцев два кассира, работая в свои смены, не учитывали посетителей бани, не приходовали в установленном порядке деньги, полученные от них, а распоряжались ими по собственному усмотрению.



Каждую смену они похищали от трёх до пяти тысяч рублей. Своими незаконными действиями подозреваемые причинили ущерб муниципальному предприятию на сумму более 160 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Следователями СУ СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».



По месту работы и жительства злоумышленниц проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.





