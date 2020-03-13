 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Марта

12 Марта

Популярное

В Чите кассиры бани украли более 160 тысяч рублей

В Чите кассиры бани украли более 160 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Кассиры не вели учёт посетителей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Читы выявили кражу денег кассирами одной из общественных бань города.

Выяснилось, что на протяжении четырёх месяцев два кассира, работая в свои смены, не учитывали посетителей бани, не приходовали в установленном порядке деньги, полученные от них, а распоряжались ими по собственному усмотрению.

Каждую смену они похищали от трёх до пяти тысяч рублей. Своими незаконными действиями подозреваемые причинили ущерб муниципальному предприятию на сумму более 160 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Следователями СУ СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

По месту работы и жительства злоумышленниц проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.


кража Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителям Бурятии напомнили о запрете вылова омуля
Жителям Бурятии напомнили о запрете вылова омуля
Общество, 13.03.2020
Байкальская транспортная прокуратура разъяснила, что грозит омулёвым браконьерам
Члены ОПГ вымогали деньги у сирот Бурятии и Забайкалья
Члены ОПГ вымогали деньги у сирот Бурятии и Забайкалья
Общество, 13.03.2020
Участников группировки приговорили на срок от 10 до 18 лет лишения свободы
В Бурятии в закусочной хранилась свинина без документов
В Бурятии в закусочной хранилась свинина без документов
Общество, 13.03.2020
Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность продукта
В Бурятии психолог дала рекомендации родителям по воспитанию детей
В Бурятии психолог дала рекомендации родителям по воспитанию детей
Общество, 13.03.2020
Медицинский психолог Раиса Жамсаранова рассказала «Байкал-Daily» о самых распространённых психологических проблемах у детей
В Иркутской области прогнозируют сход лавин
В Иркутской области прогнозируют сход лавин
Общество, 13.03.2020
На дорогах области и города гололедица
В Чите кассиры бани украли более 160 тысяч рублей
В Чите кассиры бани украли более 160 тысяч рублей
Общество, 13.03.2020
Кассиры не вели учёт посетителей
Два бурятских КВНщика поборются за 5 млн в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ
Два бурятских КВНщика поборются за 5 млн в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ
Общество, 13.03.2020
Комики из Улан-Удэ выступят сегодня на федеральном телеканале
В Бурятии нарушители ПДД заплатили штрафы на сумму 21 млн
В Бурятии нарушители ПДД заплатили штрафы на сумму 21 млн
Общество, 13.03.2020
За два месяца на дорогах республики камерами зафиксировано свыше 38 тысяч нарушений
В Бурятии установится плюсовая температура
В Бурятии установится плюсовая температура
Общество, 13.03.2020
При этом сильные ветра сохранятся
В Бурятии парень предстанет перед судом за убийство 16-летней подруги
В Бурятии парень предстанет перед судом за убийство 16-летней подруги
Общество, 13.03.2020
В тот злополучный вечер молодые люди выпивали
«Кто проживает на дне океана?»: В центре Улан-Удэ «поселилась» огромная рыба
«Кто проживает на дне океана?»: В центре Улан-Удэ «поселилась» огромная рыба
Общество, 13.03.2020
Бурятские графические дизайнеры устроили поединок по фотомонтажу
На дорогу в «сотых» кварталах Улан-Удэ потратят 105 млн
На дорогу в «сотых» кварталах Улан-Удэ потратят 105 млн
Общество, 13.03.2020
Дорогу обещают сделать до конца года
В Иркутской области супруги спасли пенсионера-инвалида из горящего дома
В Иркутской области супруги спасли пенсионера-инвалида из горящего дома
Общество, 13.03.2020
Пожилой мужчина не мог самостоятельно передвигаться

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^