Имениннику исполнилось 96 лет
12 марта в Чите отметил 96-й день рождения участник Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич Доровских. В этот день поздравить замечательного человека, любимого папу, дедушку и прадедушку пришли «его любимые девчата», как ласково зовет своих близких ветеран. Также долгожителя поздравили депутат Думы городского округа «Город Чита» Алексей Барковский и заместитель главы центрального района Римма Лола.
Дорогим гостям в гостеприимном и уютном доме ветерана всегда рады. Супруга Николая Дмитриевича Александра Ивановна и сам виновник торжества с удовольствием вспоминают молодость, рассказывают, как жилось после войны, как умели трудиться и радоваться жизни.
Помимо цветов и подарков, ветерану вручили юбилейную медаль в честь 75-летия Великой Победы. Николай Дмитриевич получил памятную медаль в числе первых. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «город Чита».
В Чите ветерана-долгожителя поздравили с днём рождения
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