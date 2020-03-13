За два месяца на дорогах республики камерами зафиксировано свыше 38 тысяч нарушений
С начала года автоматизированными комплексами фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД зафиксировано 38645 нарушений ПДД. Нарушителями оплачены штрафы на сумму 21 млн рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено 8 тысяч постановлений.
- Основной вид фиксируемых правонарушений - превышение установленной скорости движения - 27478 фактов. За нарушение правил проезда перекрёстков собственникам транспортных средств направлено 8648 постановлений. Зарегистрировано 2138 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Снизилось число нарушений на региональных дорогах (камеры установлены в Заиграевском, Кабанском, Прибайкальском и Тункинском районах) – 2065 постановлений (2019 год – 2808). Вместе с тем, увеличилось количество нарушений на федеральных автодорогах, что обусловлено установкой в апреле прошлого года 40 комплексов на автодорогах Р-258 «Иркутск – Чита», А-340 «Улан-Удэ – Кяхта – МАПП», А-333 «Култук – Монды» - 5648 (2019 – 1665).
Госавтоинспекция напоминает, что информацию о местах установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД можно узнать на официальном сайте ГИБДД.РФ.
В Бурятии нарушители ПДД заплатили штрафы на сумму 21 млн
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кассиры не вели учёт посетителей
Комики из Улан-Удэ выступят сегодня на федеральном телеканале
За два месяца на дорогах республики камерами зафиксировано свыше 38 тысяч нарушений
При этом сильные ветра сохранятся
В тот злополучный вечер молодые люди выпивали
Бурятские графические дизайнеры устроили поединок по фотомонтажу
Состав устойчив к внешнему воздействию
Дорогу обещают сделать до конца года
Пожилой мужчина не мог самостоятельно передвигаться
Его покажут 14 и 15 марта
Мужчина вырубал сосну около города Кяхта
Молодой человек вынул гаджеты из карманов потерпевших
На сегодня организаторы зарегистрировали 8 женских команд
Сейчас Аюр Очиров учится в Китае, и эта тема ему близка
Активисты направили запрос в управление Роспотребнадзора по Бурятии