В Бурятии нарушители ПДД заплатили штрафы на сумму 21 млн

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии, из архива/

За два месяца на дорогах республики камерами зафиксировано свыше 38 тысяч нарушений



С начала года автоматизированными комплексами фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД зафиксировано 38645 нарушений ПДД. Нарушителями оплачены штрафы на сумму 21 млн рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено 8 тысяч постановлений.



- Основной вид фиксируемых правонарушений - превышение установленной скорости движения - 27478 фактов. За нарушение правил проезда перекрёстков собственникам транспортных средств направлено 8648 постановлений. Зарегистрировано 2138 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Снизилось число нарушений на региональных дорогах (камеры установлены в Заиграевском, Кабанском, Прибайкальском и Тункинском районах) – 2065 постановлений (2019 год – 2808). Вместе с тем, увеличилось количество нарушений на федеральных автодорогах, что обусловлено установкой в апреле прошлого года 40 комплексов на автодорогах Р-258 «Иркутск – Чита», А-340 «Улан-Удэ – Кяхта – МАПП», А-333 «Култук – Монды» - 5648 (2019 – 1665).



Госавтоинспекция напоминает, что информацию о местах установки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД можно узнать на официальном сайте ГИБДД.РФ.

