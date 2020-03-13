В Бурятии установится плюсовая температура

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

При этом сильные ветра сохранятся



Бурятский гидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие три дня – с 14 по16 марта.



По данным синоптиков, 14 марта по республике местами небольшой снег, ночью по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер западный, днём с переходом на восточный 5-10, ночью местами до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10, по северу 15-20 мороза, днём 1-6, по югу местами до 10 тепла, по северным районам и Прибайкалью до 2-7 мороза.



В воскресенье, 15 марта, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, днём местами до 14 м/с. Температура ночью 9-14, местами 3-8, по северным районам при прояснении 18-23, днём 0-5, местами до 10 тепла, по северным районам при облачности 2-7 мороза.



В понедельник, 16 марта, местами небольшой, по северному Прибайкалью умеренный снег. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 3-8, местами 11-16 мороза, днём 0-5, местами до 10 тепла, по северным районам при облачности 1-6 мороза.

