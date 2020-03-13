При этом сильные ветра сохранятся
Бурятский гидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие три дня – с 14 по16 марта.
По данным синоптиков, 14 марта по республике местами небольшой снег, ночью по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер западный, днём с переходом на восточный 5-10, ночью местами до 15-18 м/с. Температура ночью 5-10, по северу 15-20 мороза, днём 1-6, по югу местами до 10 тепла, по северным районам и Прибайкалью до 2-7 мороза.
В воскресенье, 15 марта, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, днём местами до 14 м/с. Температура ночью 9-14, местами 3-8, по северным районам при прояснении 18-23, днём 0-5, местами до 10 тепла, по северным районам при облачности 2-7 мороза.
В понедельник, 16 марта, местами небольшой, по северному Прибайкалью умеренный снег. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 3-8, местами 11-16 мороза, днём 0-5, местами до 10 тепла, по северным районам при облачности 1-6 мороза.
В Бурятии установится плюсовая температура
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Кассиры не вели учёт посетителей
Комики из Улан-Удэ выступят сегодня на федеральном телеканале
За два месяца на дорогах республики камерами зафиксировано свыше 38 тысяч нарушений
При этом сильные ветра сохранятся
В тот злополучный вечер молодые люди выпивали
Бурятские графические дизайнеры устроили поединок по фотомонтажу
Состав устойчив к внешнему воздействию
Дорогу обещают сделать до конца года
Пожилой мужчина не мог самостоятельно передвигаться
Его покажут 14 и 15 марта
Мужчина вырубал сосну около города Кяхта
Молодой человек вынул гаджеты из карманов потерпевших
На сегодня организаторы зарегистрировали 8 женских команд
Сейчас Аюр Очиров учится в Китае, и эта тема ему близка
Активисты направили запрос в управление Роспотребнадзора по Бурятии