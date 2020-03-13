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В Бурятии парень предстанет перед судом за убийство 16-летней подруги

В Бурятии парень предстанет перед судом за убийство 16-летней подруги
Общество,  Фото:pixabay.com
В тот злополучный вечер молодые люди выпивали 

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека. Он обвиняется в убийстве. 

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла вечером 24 июня 2019 года в селе Петропавловка Джидинского района. Обвиняемый выпивал вместе со своей несовершеннолетней знакомой.

Затем около полуночи они уединились в заброшенном здании, где решили переночевать. Там пьяный юноша захотел интимной близости, но получил отказ от девушки. Из мести он схватил камень и с силой нанёс им несколько ударов по голове 16-летней подруги. 
 
От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия. Молодой человек покинул развалины и скрылся с места происшествия, но вскоре был изобличён и задержан. 

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.   
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