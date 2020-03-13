В Бурятии парень предстанет перед судом за убийство 16-летней подруги



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека. Он обвиняется в убийстве.



Как сообщал «Байкал-Daily», Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла вечером 24 июня 2019 года в селе Петропавловка Джидинского района. Обвиняемый выпивал вместе со своей несовершеннолетней знакомой.



Затем около полуночи они уединились в заброшенном здании, где решили переночевать. Там пьяный юноша захотел интимной близости, но получил отказ от девушки. Из мести он схватил камень и с силой нанёс им несколько ударов по голове 16-летней подруги.



От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия. Молодой человек покинул развалины и скрылся с места происшествия, но вскоре был изобличён и задержан.



- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

