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Иркутская область выберет лучшее произведение изобразительного искусства

Иркутская область выберет лучшее произведение изобразительного искусства
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс пройдёт в рамках фестиваля «Область Искусства»

В Иркутской области пройдёт фестиваль изобразительного искусства «Область Искусства», в рамках которого с 19 марта по 16 апреля состоится выставка-конкурс «Лучшее произведение изобразительного искусства 2019». Торжественное открытие будет проведено на трёх городских площадках: 19 марта в 16:00 в отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея, 20 марта в 16:00 в городском выставочном центре имени В. Рогаля и 21 марта в арт-галерее «DiaS», где откроется экспозиция «Пантеон Победы», посвящённая памяти художников-фронтовиков.

В рамках фестиваля запланированы передвижные выставки по городам Иркутской области, мастер-классы по различным видам техник, а также лекции от искусствоведов и творческие встречи с художниками.

Заявки на участие в конкурсе подали более 200 профессиональных художников из 22 населённых пунктов региона. Мастера предоставили работы, созданные в течение 2019 года. Произведения выполнены в технике живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры. В конкурсе впервые принимают участие искусствоведческие и кураторские проекты.

На первом этапе конкурса организационный комитет, в который вошли представители арт-галереи «DiaS», члены Иркутского регионального отделения Союза художников России, ведущие искусствоведы, партнёры мероприятия, провёл смотр и отбор произведений для выставки. Предпочтение отдавалось тем конкурсным работам, в которых была отмечена творческая индивидуальность и неординарность мышления автора, завершенность композиционного решения и профессиональное владение мастером техникой.

Победителя конкурса-выставки «Лучшее произведение изобразительного искусства 2019» определят сами участники. Они получат шорт-листы, в которых отметят от одного до трёх понравившихся произведений, представленных в экспозиции. Лауреаты конкурса получат денежные призы и почётные знаки отличия от партнёров, а также возможность провести персональную выставку на одной из экспозиционных площадок Иркутска.

Торжественное закрытие, на котором подведут итоги конкурса-выставки и наградят победителей, состоится 16 апреля в 17:00 в студенческом культурно-досуговом центре «Художественный».

Также в рамках фестиваля изобразительного искусства «Область Искусства» будет организована передвижная выставка по городам Иркутской области, где будут проведены лекции по современному искусству, мастер-классы по различным видам техник, а также творческие встречи с авторами полотен.

Познакомиться с лучшими произведениями художников региона можно с 19 марта по 16 апреля в отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея, в городском выставочном центре имени В. Рогаля и в арт-галерее «DiaS». Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Возрастное ограничение 16+
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