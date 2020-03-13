Иркутская область выберет лучшее произведение изобразительного искусства

Конкурс пройдёт в рамках фестиваля «Область Искусства»
В Иркутской области пройдёт фестиваль изобразительного искусства «Область Искусства», в рамках которого с 19 марта по 16 апреля состоится выставка-конкурс «Лучшее произведение изобразительного искусства 2019». Торжественное открытие будет проведено на трёх городских площадках: 19 марта в 16:00 в отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея, 20 марта в 16:00 в городском выставочном центре имени В. Рогаля и 21 марта в арт-галерее «DiaS», где откроется экспозиция «Пантеон Победы», посвящённая памяти художников-фронтовиков.
В рамках фестиваля запланированы передвижные выставки по городам Иркутской области, мастер-классы по различным видам техник, а также лекции от искусствоведов и творческие встречи с художниками.
Заявки на участие в конкурсе подали более 200 профессиональных художников из 22 населённых пунктов региона. Мастера предоставили работы, созданные в течение 2019 года. Произведения выполнены в технике живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры. В конкурсе впервые принимают участие искусствоведческие и кураторские проекты.
На первом этапе конкурса организационный комитет, в который вошли представители арт-галереи «DiaS», члены Иркутского регионального отделения Союза художников России, ведущие искусствоведы, партнёры мероприятия, провёл смотр и отбор произведений для выставки. Предпочтение отдавалось тем конкурсным работам, в которых была отмечена творческая индивидуальность и неординарность мышления автора, завершенность композиционного решения и профессиональное владение мастером техникой.
Победителя конкурса-выставки «Лучшее произведение изобразительного искусства 2019» определят сами участники. Они получат шорт-листы, в которых отметят от одного до трёх понравившихся произведений, представленных в экспозиции. Лауреаты конкурса получат денежные призы и почётные знаки отличия от партнёров, а также возможность провести персональную выставку на одной из экспозиционных площадок Иркутска.
Торжественное закрытие, на котором подведут итоги конкурса-выставки и наградят победителей, состоится 16 апреля в 17:00 в студенческом культурно-досуговом центре «Художественный».
Также в рамках фестиваля изобразительного искусства «Область Искусства» будет организована передвижная выставка по городам Иркутской области, где будут проведены лекции по современному искусству, мастер-классы по различным видам техник, а также творческие встречи с авторами полотен.
Познакомиться с лучшими произведениями художников региона можно с 19 марта по 16 апреля в отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея, в городском выставочном центре имени В. Рогаля и в арт-галерее «DiaS». Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Возрастное ограничение 16+
Иркутская область выберет лучшее произведение изобразительного искусства
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Имениннику исполнилось 96 лет
Конкурс пройдёт в рамках фестиваля «Область Искусства»
Они расположены по улице Толстихина и в 111 и 115 микрорайонах
Стоматологи города устроили бесплатный квест для горожан. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Байкальская транспортная прокуратура разъяснила, что грозит омулёвым браконьерам
Участников группировки приговорили на срок от 10 до 18 лет лишения свободы
Отсутствие документов не позволяет установить качество и безопасность продукта
На дорогах области и города гололедица
Кассиры не вели учёт посетителей
Комики из Улан-Удэ выступят сегодня на федеральном телеканале
За два месяца на дорогах республики камерами зафиксировано свыше 38 тысяч нарушений
При этом сильные ветра сохранятся
В тот злополучный вечер молодые люди выпивали
Бурятские графические дизайнеры устроили поединок по фотомонтажу
Состав устойчив к внешнему воздействию