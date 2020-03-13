«Кто проживает на дне океана?»: В центре Улан-Удэ «поселилась» огромная рыба

Сегодня в популярном бурятском паблике buryatia_online появился занимательный пост под названием «Подводный мир Улан-Удэ». На фотографии изображена привычная горожанам Театральная площадь и Дом радио, удивляет другое – огромная рыба размером с пятиэтажное здание.
Гигантский карась на фотографии будто огибает здание Дома радио, а небо над столицей превращается в толщу воды. В итоге создаётся ощущение, что Улан-Удэ находится на дне водоёма.
- Всем привет! И вот подъехал 1-й раунд фотошоп баттла. Всем, кто не в курсе - мы начали Баттл по фотомонтажу. Будет 9 раундов (3 в неделю) до 30 марта. Проводим в целях улучшения навыка владения Adobe Photoshop, - рассказал дизайнер.
Его коллега также представил свою работу, на ней изображён орёл, сидящий на заснеженной просёлочной дороге.
В комментариях пользователи Сети начали бурно обсуждать фотомонтаж и придумывать шутки: «Потому что уу это дно», «Кто проживает на дне океана», «Да у нас больше солнца по России, а на счёт дна так это к нашему правительству», «Что курят интересно?», «Когда съел грибочки в аппетите».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Сети распространилось видео, на котором на голову Ленина «нацепили» медицинскую маску. Правда, не настоящую, а нарисованную видеодизайнером.
Ранее улан-удэнцы «оживили» памятник «Мэргэн» на Саянах, он стреляет из лука и после выстрела вырастают то ли цены на жильё, то ли новые здания.