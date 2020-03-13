На Байкале началась буерная неделя

В Ольхонском районе стартовали соревнования по парусному спорту



В Ольхонском районе Иркутской области на льду озера Байкал в районе турбазы «Уюга» с 13 по 22 марта проводится Байкальская буерная неделя. Мероприятие включает в себя серию соревнований – первенство и чемпионат России по парусному спорту, международные соревнования «Кубок Байкала». Они проводятся в классах «буер DN» и «Ледовый оптимист».



Байкальская буерная неделя – одно из самых любимых спортивных мероприятий российских и иностранных яхтсменов. Ожидается, что в этом году участие примут спортсмены из Германии, США, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Польши. Конкуренцию им составят яхтсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Новосибирской, Сахалинской и Волгоградской областей, Приморского края.



Первенство страны проходит с 13 по 19 марта среди юношей и девушек в классе «Ледовый оптимист». Чемпионат России состоится с 15 по 19 марта среди мужчин и женщин в классе «буер DN». Международные соревнования «Кубок Байкала» проводятся с 18 по 22 марта в двух классах среди юношей и девушек до 17 лет, юниоров и юниорок до 25 лет, мужчин и женщин, а также гранд-мастеров в возрасте 60 лет и старше.



Всего заявлено 17 «ледовых оптимистов» и порядка 65 участников в классе «буер DN». Среди участников есть мастера спорта России, кандидаты в мастера спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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