 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Марта

12 Марта

Популярное

В Иркутской области зазвучат «Байкальские струны»

В Иркутской области зазвучат «Байкальские струны»
Общество,  Фото:pixabay.com
Всероссийский музыкальный фестиваль пройдёт в регионе с 19 по 22 марта

Всероссийский музыкальный фестиваль, посвящённый народному инструментальному творчеству и игре на народных инструментах, «Байкальские струны» пройдёт в Иркутской области. Его президентом является выдающийся российский балалаечник, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Горбачёв. Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ баянист Вячеслав Соколов. Во время фестиваля прозвучит музыка различных жанров – народная, классическая и современная. Концерты рассчитаны на слушателей от 6 лет.

Открытие фестиваля состоится 19 марта в Иркутской областной филармонии, оно будет посвящено начинающим музыкантам. С ансамблем «Байкал-квартет» выступят образцовый оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» детской школы искусств №3 Ангарска, ансамбль русских народных инструментов «Метелица» детской школы искусств Иркутска и ансамбль «Наран» из посёлка Усть-Ордынский.

20 марта состоится концерт оркестра русских народных инструментов Иркутской областной филармонии. Дирижировать будет заслуженная артистка России, художественный руководитель и главный дирижёр губернаторского оркестра русских народных инструментов Вологодской областной государственной филармонии Галина Перевозникова. Солист – баритон Альберт Жалилов. 21 марта такой же концерт состоится в ангарском ДК «Нефтехимик».

Концерт-закрытие фестиваля состоится 22 февраля в концертном зале филармонии. Программу «Танго любви» публике представят заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель национальной кинематографической премии «Ника» и национальной премии кинопрессы и кинокритики «Белый слон» Айдар Гайнуллин и группа «Эйфория». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
концерт фестиваль народные инструменты Иркутская область Иркутск Ангарск Музыкальный фестиваль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

14 марта в России напишут всебурятский диктант
14 марта в России напишут всебурятский диктант
Общество, 13.03.2020
Акция состоится в Чите, Улан-Удэ, Иркутске и других населённых пунктах
В Улан-Удэ прошёл массовый турнир по «бухэ барилдаан»: фотопепортаж
В Улан-Удэ прошёл массовый турнир по «бухэ барилдаан»: фотопепортаж
Общество, 13.03.2020
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с соревнований 
На главной площади Читы отметят Навруз
На главной площади Читы отметят Навруз
Общество, 13.03.2020
Весенний праздник состоится 22 марта
Лучники Бурятии вышли в финал кубка Азии
Лучники Бурятии вышли в финал кубка Азии
Общество, 13.03.2020
Итоги командных соревнований и личного первенства станут известны завтра
В Чите учреждения культуры ограничат проведение детских мероприятий
В Чите учреждения культуры ограничат проведение детских мероприятий
Общество, 13.03.2020
Это связано с ростом заболеваемости гриппом в городе
В Иркутской области зазвучат «Байкальские струны»
В Иркутской области зазвучат «Байкальские струны»
Общество, 13.03.2020
Всероссийский музыкальный фестиваль пройдёт в регионе с 19 по 22 марта
Дацаны Бурятии открыли сезон конных скачек
Дацаны Бурятии открыли сезон конных скачек
Общество, 13.03.2020
Традиционные соревнования прошли в священной местности Талын-Харгана
По районам Забайкалья пройдёт фестиваль «Театральная весна. Навстречу Победе!»
По районам Забайкалья пройдёт фестиваль «Театральная весна. Навстречу Победе!»
Общество, 13.03.2020
Первыми площадками станут Петровск-Забайкальский и посёлки Новопавловка и Баляга
На Байкале началась буерная неделя
На Байкале началась буерная неделя
Общество, 13.03.2020
В Ольхонском районе стартовали соревнования по парусному спорту
Дошкольники Улан-Удэ сыграли в народные игры
Дошкольники Улан-Удэ сыграли в народные игры
Общество, 13.03.2020
В столице Бурятии прошёл детский фестиваль, посвящённый Сагаалгану
Иркутская область выберет лучшее произведение изобразительного искусства
Иркутская область выберет лучшее произведение изобразительного искусства
Общество, 13.03.2020
Конкурс пройдёт в рамках фестиваля «Область Искусства»
В Улан-Удэ открылись 3 новых детсада
В Улан-Удэ открылись 3 новых детсада
Общество, 13.03.2020
Они расположены по улице Толстихина и в 111 и 115 микрорайонах
В Улан-Удэ акцией отметили Всемирный день здоровья полости рта
В Улан-Удэ акцией отметили Всемирный день здоровья полости рта
Общество, 13.03.2020
Стоматологи города устроили бесплатный квест для горожан. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^