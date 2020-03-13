В Иркутской области зазвучат «Байкальские струны»

Всероссийский музыкальный фестиваль пройдёт в регионе с 19 по 22 марта



Всероссийский музыкальный фестиваль, посвящённый народному инструментальному творчеству и игре на народных инструментах, «Байкальские струны» пройдёт в Иркутской области. Его президентом является выдающийся российский балалаечник, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Андрей Горбачёв. Художественный руководитель – заслуженный работник культуры РФ баянист Вячеслав Соколов. Во время фестиваля прозвучит музыка различных жанров – народная, классическая и современная. Концерты рассчитаны на слушателей от 6 лет.



Открытие фестиваля состоится 19 марта в Иркутской областной филармонии, оно будет посвящено начинающим музыкантам. С ансамблем «Байкал-квартет» выступят образцовый оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» детской школы искусств №3 Ангарска, ансамбль русских народных инструментов «Метелица» детской школы искусств Иркутска и ансамбль «Наран» из посёлка Усть-Ордынский.



20 марта состоится концерт оркестра русских народных инструментов Иркутской областной филармонии. Дирижировать будет заслуженная артистка России, художественный руководитель и главный дирижёр губернаторского оркестра русских народных инструментов Вологодской областной государственной филармонии Галина Перевозникова. Солист – баритон Альберт Жалилов. 21 марта такой же концерт состоится в ангарском ДК «Нефтехимик».



Концерт-закрытие фестиваля состоится 22 февраля в концертном зале филармонии. Программу «Танго любви» публике представят заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель национальной кинематографической премии «Ника» и национальной премии кинопрессы и кинокритики «Белый слон» Айдар Гайнуллин и группа «Эйфория». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

