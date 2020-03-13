Мужчина вырубал сосну около города Кяхта
12 марта во время рейда по выявлению и пресечению незаконных рубок в лесу Кяхтинского лесничества, в двух километрах от города Кяхта, сотрудники полиции задержали 49-летнего ранее не судимого местного жителя.
Мужчина вырубил более трёх кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 21 тысячи рублей.
С места происшествия сотрудниками полиции изъяты грузовая машина и бензопила.
За незаконную вырубку деревьев возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 21 тысячу рублей
Общество, Фото:
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