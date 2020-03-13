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В Улан-Удэ парень украл телефоны у подростков. ВИДЕО

В Улан-Удэ парень украл телефоны у подростков. ВИДЕО
Общество, 
Молодой человек вынул гаджеты из карманов потерпевших

Вечером 9 марта в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась 37-летняя горожанка с заявлением о краже сотового телефона у её 15-летней дочери. Девочка рассказала, что переходя пешеходный переход, заметила, что к ней сзади близко подошёл незнакомый молодой человек. Перейдя дорогу, она обнаружила отсутствие гаджета стоимостью 70 тысяч рублей.

Через несколько часов в дежурную часть обратился 42-летний мужчина с заявлением о краже сотового телефона в торговом центре у 15-летнего сына. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Подросток заметил, что на эскалаторе в торговом центре по проспекту Автомобилистов к нему вплотную подошёл молодой человек. Сразу обнаружив пропажу телефона, догнать молодого человека подросток не смог.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний мужчина. Украденные телефоны изъяты у злоумышленника.

- В торговом центре вытащил телефон у пацана. Телефон я держал при себе. Также задержан за карманную кражу около рынка «Туяа», - рассказал задержанный.


Ранее он судим за карманную кражу.

За кражи возбуждены уголовные дела. Следователи устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Молодого человека арестовали, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.


кража
 
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