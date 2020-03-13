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Уроженец Бурятии создал сайт по коронавирусу

Уроженец Бурятии создал сайт по коронавирусу
Общество, 
Сейчас Аюр Очиров учится в Китае, и эта тема ему близка

Выпускник Бурятского госуниверситета Аюр Очиров создал русскоязычный сайт по статистике коронавируса в мире: coronavirusstat-com.stackstaging.com.

По его словам, отличие его сайта в том, что информация о заразившихся людях на других сайтах поступает с запозданием, на его же сайте данные обновляются автоматически. Данные поступают напрямую с китайских серверов информационного агентства Baidu.

На сайте есть информация по всем заболевшим по провинциям Китая, по больным в России и по всему миру. Помимо статистических данных на ресурсе можно найти информацию о последних новостях по коронавирусу.

В интервью с пресс-службой БГУ юноша рассказал, почему он создал этот сайт. Сейчас молодой человек учится в Китае, и тема распространения коронавируса ему близка.

- Заметил, что доступные русскоязычные сайты обновляют свои данные с задержкой, а хотелось, чтобы друзья и родственники, не обладающие китайским, могли иметь доступ к самой оперативной информации, - отметил Аюр.


На создание сайта у него ушло порядка двух недель. В дальнейшем он планирует развивать свой сайт в техническом плане.

Всего больных коронавирусной инфекцией в мире на сегодня насчитывается 59 590, всего инфицированных – 135 036, умерло – 4986, выздоровело – 70 460.
коронавирус
 
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