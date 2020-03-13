Итоги командных соревнований и личного первенства станут известны завтра
Бурятские лучники вышли в финалы кубка Азии, который в эти дни проходит в Таиланде. Спортсмены будут бороться за золотые медали в командных соревнованиях и за бронзовые награды в личном первенстве.
В личном первенстве в «бронзовых» финалах будут стрелять Инна Степанова и Баир Цыбекдоржиев.
В финал кубка Азии вышли женская сборная в составе Инны Степановой, Светланы Гомбоевой и Ксении Перовой (Свердловская область); мужская команда, в которую вошли Баир Цыбекдоржиев, Галсан Базаржапов (Забайкальский край) и Артём Махненко (Москва); а также команда-микст, состоящая из Инны Степановой и Галсана Базаржапова.
Финалы состоятся завтра, 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Республики Бурятия.
Лучники Бурятии вышли в финал кубка Азии
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