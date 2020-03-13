Лучники Бурятии вышли в финал кубка Азии

Итоги командных соревнований и личного первенства станут известны завтра



Бурятские лучники вышли в финалы кубка Азии, который в эти дни проходит в Таиланде. Спортсмены будут бороться за золотые медали в командных соревнованиях и за бронзовые награды в личном первенстве.



В личном первенстве в «бронзовых» финалах будут стрелять Инна Степанова и Баир Цыбекдоржиев.



В финал кубка Азии вышли женская сборная в составе Инны Степановой, Светланы Гомбоевой и Ксении Перовой (Свердловская область); мужская команда, в которую вошли Баир Цыбекдоржиев, Галсан Базаржапов (Забайкальский край) и Артём Махненко (Москва); а также команда-микст, состоящая из Инны Степановой и Галсана Базаржапова.



Финалы состоятся завтра, 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Республики Бурятия.

