В Улан-Удэ активисты выявили нарушения в детсадах









Активисты Общероссийского народного фронта Бурятии провели мониторинг организации питания в детских садах Улан-Удэ, в ходе которого были выявлены нарушения СанПиНа.Всего было обследовано 4 учреждения – два муниципальных и два частных детских сада.- В ходе мониторинга детского сада № 15 «Радуга» в посёлке Аэропорт было выявлено, что учреждением не проводится витаминизация блюд, а фактический рацион питания не соответствует примерному меню, утверждённому руководителем образовательной организации. В меню отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд, а также сведения о пищевых веществах (белки, жиры и углеводы) и энергетической ценности за 1 день. Также в меню не предусмотрено использование овощей и фруктов, кисломолочных напитков ежедневно, что не соответствует требованиям п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. Кроме этого при отсутствии каких-либо продуктов не производится их замена на равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам, - сообщают активисты.В детском саду № 59 «Золотой ключик» после проведения капитального ремонта и реконструкции питание детей организовано по типу буфета. Горячие блюда и кулинарные изделия доставляются по договору с предпринимателем. Горячие напитки и третьи блюда готовятся на пищеблоке детского сада.- В детском саду не предусмотрено помещение для мытья обменной (оборотной) тары, в меню отсутствует полдник, в обед не предусмотрена закуска (салат или порционные овощи). А ужин для детей в основном состоит из углеводов без белков животного происхождения, - говорится в сообщении активистов.Частный детсад «Радость» расположен в приспособленных помещениях 3-х комнатной квартиры на 1 этаже жилого дома. Приготовление пищи для детей проводится в помещениях кухни.- Руководством не ведётся контроль за температурным режимом хранения пищевых продуктов, отсутствует термометр, расположенный внутри холодильника, в утверждённом примерном меню на 2 недели не проведён расчёт пищевой (количество белков, жиров, углеводов) и энергетической ценности, отсутствуют технологические карты приготовления готовых блюд и кулинарных изделий, выдача готовой пищи осуществляется без проведения бракеража готовой продукции, а также не производится отбор суточных проб, которые должны храниться в течение трёх суток, - добавили в пресс-службе ОНФ по Бурятии.Питание в частном детсаду «Волшебный гном» осуществляется по договору со 2 марта с ООО «Комбинат детского питания». «В здании сада не предусмотрено помещение для мытья обменной (оборотной) тары, горячие блюда транспортируются и поступают в полимерных емкостях с крышками, термосы с изотермическим стенками не предусмотрены, температура при раздаче горячих блюд менее требуемой температуры +600 С, что не соответствует требованиям п. 4.15. СанПиН 2.4.1.3049-13», отметили также в пресс-службе.- В детском саду дети проводят большую часть дня. И от того, как они питаются, зависит их физическое состояние и развитие, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Бурятии Наталья Сандакова. - Считаем необходимым и целесообразным разработку и утверждение органом местного самоуправления концепции здорового питания детей дошкольного возраста, включая разработку методических рекомендаций по формированию рациона в детских садах, в том числе диетического (лечебного и профилактического) питания.По итогам мониторинга активисты направили запрос в Роспотребнадзор Бурятии для принятия мер и устранения нарушений.