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Дацаны Бурятии открыли сезон конных скачек

Дацаны Бурятии открыли сезон конных скачек
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Традиционные соревнования прошли в священной местности Талын-Харгана

12 марта в Бурятии открылся сезон конных скачек. В священной местности Талын-Харгана Селенгинского района, близ Ацайского дацана состоялись традиционные скачки лошадей бурятской породы. Соревнования были посвящены празднику Сагаалха и I Пандито Хамбо-ламе Дамба-Доржо Заяеву.

Перед скачками состоялся молебен в Ацайском дацане. Молебен-почитание Богини Белая Тара провели Ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России.

Также перед турниром было проведено соревнование по ловле лошадей арканом на время. Участники должны были заарканить годовалую лошадь, остановить её, снять аркан и выйти за пределы поля. Самый лучший результат – 25 секунд – показал арканщик Салимзянов Эрдэм, выступающий за команду Селенгинского района. Вторым стал Колобов Павел (Бичурский район, дацан Балдан Брэйбун), справившийся за 28 секунд. 34 секунды вывели Чагдурова Сергея (Кяхтинский район, дацан Балдан Брэйбун) на третье место.

После молебна состоялись конные скачки. В них приняли участие наездники на лошадях бурятской породы, принадлежащие коллективным и фермерским хозяйствам, организациям и частным владельцам. В турнире соревновались свыше полусотни лошадей из Кяхтинского, Бичурского, Джидинского, Иволгинского и Селенгинского районов.

Результаты

Шудлэн (годовалые лошади), 5 км

1 место. Лошадь по имени Хура, владелец Бадмаев Бальжинима, наездник Пурбуев Сультим, Иволгинский дацан.
2 место. Лошадь по имени Хээр, владелец Гомбоев Жаргалсайхан, наездник он же, дацан Балдан Брэйбун.
3 место. Лошадь по имени Шар хэр, владелец Раднаев Булат, наездник он же, дацан Балдан Брэйбун.

Хизаалан (трёхлетки), 10 км

1 место. Лошадь по имени Заа Хээр, владелец Малакшинов Пётр, наездник Бадмаев Гарма, Гэгэтуйский дацан.
2 место.Ллошадь по имени Заа Хээр, владелец Бадмаев Гомбо, наездник Пурбуев Сультим, Иволгинский дацан.
3 место. Лошадь по имени Халтар, владелец Гомбоев Баир, наездник Будаев Шагдар, дацан Балдан Брэйбун.

Соелон (четырёхлетки), 12 км

1 место. Лошадь по имени Бор, владелец Бадмаев Гомбо, наездник Пурбуев Сультим, Иволгинский дацан.
2 место. Лошадь по имени Боро, владелец Чернояров Леонид, наездник Жансанов Батор, дацан Балдан Брэйбун.
3 место. Лошадь по имени Бор, владелец Ухинов Чингис, наездник Буянтуев Баярто, дацан Балдан Брэйбун.

Ехэ насан (старший возраст), 15 км

1 место. Лошадь по имени Эрд Бор, владелец Юмтаров Баир, наездник Жансанов Батор, дацан Балдан Брэйбун.
2 место. Лошадь по имени Джучи, владелец Малакшинов Пётр, наездник Бадмаев Гарма, Гэгэтуйский дацан.
3 место. Лошадь по имени Залим, владелец Дашицыренов Буянто, наездник Ринчинов Баир, Иволгинский дацан.

Рысь под седлом

1 место. Лошадь по имени Чудесник, владелец Очиров Бавасан, наездник он же, дацан Балдан Брэйбун.
2 место. Лошадь по имени Бодрый, владелец Гуржапов Баир, наездник Гуржапов Зориг, дацан Балдан Брэйбун.
3 место. Лошадь по имени Гвоздик, владелец Очиров Зоригто, наездник Фадеев Евгений, дацан Балдан Брэйбун.

Участники занявшие первое, второе и третье места были награждены грамотами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
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