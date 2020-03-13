В Улан-Удэ водитель регулярно паркует машину на тротуаре

Это доставляет неудобства для горожан

Улан-удэнцы вот уже какой день недоумевают над поведением владельца автомобиля «Тойота Тундра». Когда на парковке около домов Ербанова 28 и Борсоева 12/2 нет свободных мест, водитель оставляет машину на тротуаре.







Также мужчине удалось застать водителя и поговорить с ним. По словам Анатолия, на просьбу не ставить тут машину, он отреагировал грубо.







- Также хотелось бы напомнить гражданам, что по зафиксированным ими нарушениям ПДД водители могут быть привлечены к административной ответственности. Для этого необходимо зафиксировать факт с помощью фото или видеокамеры и направить заявление на официальный сайт ГИБДД в раздел «Приём обращений». Обязательно необходимо указать точную дату, время и место совершения нарушения, - добавили в пресс-службе УГИБДД по Бурятии.



















Обойти автомобиль становится серьёзной проблемой. С одной стороны ветки деревьев мешают проходу, с другой – гололёд.- Я часто тут хожу и неоднократно он тут машину ставит. Это же невозможно. Как я пройду через лужи? Я с ребёнком, с внуком хожу? - рассказал «Байкал-Daily» горожанин Анатолий.- Он ещё и ругается: «Не задень. Иди отсюда бомж», как-то он начал меня оскорблять, - добавил мужчина.Редакцией «Байкал-Daily» сделанные фото нарушений ПДД были направлены в УГИБДД по Бурятии. Там пообещали разобраться в происшествии и провести проверку.