Организаторы фестиваля «Алтан Мундарга» оставили главе Бурятии кости для тренировок



Накануне, 12 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с организаторами IV межрегионального этнического фестиваля «Алтан Мундарга» - Федерацией этноспорта республики, а также с чемпионом турнира 19-летним Жалсыпом Манзаровым. На встрече поговорили о дальнейшем развитии спортивного проекта.



Молодой чемпион дал мастер-класс главе республики по разбиванию хребтовой кости, после чего Алексей Цыденов с лёгкостью разбил две хребтовые кости.



Президент Федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов на своей странице в Facebook подробно рассказал о встрече.



- Мы пришли к Алексею Самбуевичу вечером в 19.30. Около 40 минут пришлось подождать. Здесь лично убедился, что глава работает допоздна. Наш чемпион Жалсып Манзаров показал технику удара. Как итог, несколько разбитых костей. Алексей Самбуевич пообещал помочь с финансами. Сейчас спустя несколько дней после фестиваля «Алтан Мундарга» мы вынуждены признать, что ушли в большой минус. Алексей Самбуевич читал и видел наш турнир. Формат проведения и эффект понравился ему. Будем работать и сотрудничать, – написал он.



Алексей Гыргенов он сообщил в соцсети, что они оставили главе региона кости для тренировок.



- Сам процесс обучения. Признаюсь, что глава упёртый. После двух сломанных костей вошёл в азарт. Переубедили бить верблюжью кость, похожую на ту, что разбил наш Жалсып на «Алтан Мундарга». Оставили ему для тренировок с десяток костей. Он трудяга, и надо ему помогать, видно, что забот много в нашей Бурятии. Хоть развеяли его, - добавил президент Федерации этноспорта Бурятии.

















Как сообщал «Байкал-Daily», абсолютным чемпионом IV международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга» Кроме того, накануне 19-летнему чемпиону IV международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга» Жалсыпу Манзарову вручили заветные ключи от квартиры в Улан-Удэ.Как сообщал «Байкал-Daily», абсолютным чемпионом IV международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга» стал Жалсып Манзаров из Тункинского района. Фестиваль состоялся с 8 по 9 марта, помериться силами приехали на соревнования 546 костоломов из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, а также гости и участники из Монголии, Китая и Кыргызстана.













Также он опубликовал здесь специально смонтированное видео, где Жалсып Манзаров разбивает в течение всего фестиваля 22 кости.- Наш друг Болот Цоктоев смонтировал такое видео. Посмотрите, как прошёл турнир для Жалсыпа Манзарова. Это видео для тех, кто пишет, мол, тункинцы своему подсудили. Смешно, ей-богу, такие комментарии читать. Как он готовится, концентрация! Он действительно Аварга! – говорится в соцсети.