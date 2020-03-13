О пропаже владелец животных заявил через несколько месяцев
12 марта в полицию Джидинского района Бурятии поступило заявление от 63-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что с его животноводческой стоянки в конце 2019 года пропали два коня. Он предполагал, что животные отбились от табуна, который находился на свободном выпасе недалеко от села Белоозёрск. Ущерб составил 100 тысяч рублей.
Стражи порядка по горячим следам установили причастность к краже 36-летнего неработающего местного жителя, ранее судимого за преступление имущественного характера. Мужчина рассказал следователям, что продал украденное и потратил вырученные деньги на собственные нужды.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл коней с животноводческой стоянки
Общество, Фото:
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