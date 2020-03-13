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Забайкалец обчистил дом, пока дома никого не было

Забайкалец обчистил дом, пока дома никого не было
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник проник в жилище, взломав дверные замки

В четверг в МО МВД России «Могочинский» Забайкальского края обратился 36-летний местный житель и сообщил о краже из его дома сотового телефона, ноутбука и музыкальной колонки. Неизвестный проник в жилище, взломав дверные запоры, когда хозяин отсутствовал.

Правоохранители установили, что к краже может быть причастен один из местных жителей. Вскоре его личность была установлена. Им оказался 35-летний мужчина, от которого получены признательные показания. Часть украденного имущества изъята и возвращена заявителю.

- По факту хищения с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
кража Забайкальский край
 
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