Улан-удэнец собирается построить в Африке школу

Как сообщал «Байкал-Daily», уроженец Бурятии Виталий учит детей в Африке. Молодой человек преподаёт английский, математику и изобразительное искусство. Но на этом он решил не останавливаться и собрался там построить школу. О своём решении парень сообщил на своей странице в Instagram.
- Мы приняли решение построить школу в Африке. Не большую, но уютную. То, где сейчас учатся дети, больше похоже на тюрьму! У нас много времени, нас никто не торопит. Буду держать вас в курсе событий, - написал Виталий.
В прошлый раз Виталий показывал школу и условия, в которых учатся дети. Здание совсем небольшое и выглядит недостроенным. Помещение без окон и какого-либо ремонта, на стенах нарисованы обучающие надписи на английском, висят плакаты и доски, стоят яркие парты.
Подписчики его страницы одобрили поступок, своё восхищение они высказывают в комментариях.
«Низкий поклон», «Это очень здорово!!! Молодцы», «Благородный поступок», «Это реально круто!», «Счастье, что вы есть. Огромная благодарность вам», «Благодаря таким небольшим (в масштабах всей планеты) добрым делам, мир становиться лучше!», «Молодец, Виталь».
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятию Виталий покинул в апреле прошлого года. Изначально цель его поездки был встреча с кумирами - музыкальной группой Imagine Dragons. В путешествие он отправился на велосипеде. За это время Виталий проехал 6,5 тысяч километров на велосипеде почти через всю Россию, пожил в Казахстане и Москве, после чего продолжил свой путь – побывал в Праге, Сантьяго, и Марракеше, занимался сёрфингом на пляже Таразут и, наконец, оказался в одном из крупнейших городов Танзании - Дар-Эль-Саламе.
На своей странице Виталий делится кадрами из жизни. Так, недавно он выложил видео, на котором он танцует в окружении детей. Ребята поддерживают его, подпевают и танцуют.