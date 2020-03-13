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В Улан-Удэ продолжается подготовка к строительству третьего моста

В Улан-Удэ продолжается подготовка к строительству третьего моста
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
В настоящий момент ведётся работа по переустройству инженерных коммуникаций и изъятию земельных участков

В зоне строительства третьего моста через реку Уда продолжается подготовительная работа по переустройству инженерных коммуникаций, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

По сведениям заказчика ГКУ «Бурятрегионавтодор», в настоящий момент в бессрочное пользование оформлено десять земельных участков в зоне строительства, также планируется изъятие ещё тридцати одного земельного участка для муниципальных нужд. Известно, что по утверждённому проекту планировки территории - в границы планируемого строительства объекта полностью или частично попадают 56 земельных участков. 



Кроме того, подрядчик ОАО «Хотьковский автомост» ведёт работу над заключением договоров с организациями по выносу сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Всего по проекту до 2024 года будут переустроены: сети электроснабжения и освещения – 23577 м, сети связи – 10391 м, сети водоснабжения и водоотведения - 2228 м, сети теплоснабжения длиной – 1901 м.

Как сообщал «Байкал-Daily», строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ начнётся уже в этом году. Подрядчику строительства проплачен аванс в размере 700 млн рублей. На строительство объекта из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что на строительство будут привлечены местные рабочие, хоть «Хотьковский автомост» - фирма из Московской области. Этот вопрос власти отдельно обговорили с представителями компании. 

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