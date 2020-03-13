Также там состоится первенство региона
С 31 марта по 3 апреля на Байкале пройдут чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам. Местом проведения станет ДЮСШ города Байкальска.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных коллективов и организаций Иркутской области в возрастных группах: мужчины и женщины 19 лет и старше (не ниже 1 разряда), юниоры – 17-18 лет (не ниже 2 разряда), юноши – 15-16 лет (не ниже 3 разряда), юноши – 13-14 лет (не ниже 1ю разряда), мальчики – 11-12 лет (не ниже 3ю разряда), юниорки – 17-18 лет (не ниже 2 разряда), девушки – 15-16 лет (не ниже 3 разряда), девушки – 13-14 лет (не ниже 1ю разряда), девочки – 11-12 лет (не ниже 3ю разряда). Спортсмены других регионов допускаются на общих основаниях. Предварительные заявки необходимо направить до 25 марта.
Программа соревнований
30 марта
18:00 - Заседание судейской коллегии в здании ДЮСШ г. Байкальска
31 марта
09:30 –Жеребьёвка
09:45-10:15 - Выдача номеров
11:00 - Индивидуальная гонка, старт раздельный. Классический стиль.
1 апреля
09:30-10:00 - Выдача номеров
11:00 - Командный спринт (2 чел. х 3 этапа). Стиль классический. Полуфиналы, финалы
2 апреля
09:30-10:00 - Выдача номеров
11:00 - Командный спринт (микс (М+Ж) х 2 этапа). Стиль классический. Полуфиналы, финалы
3 апреля
08:45-09:15 - Выдача номеров
10:00 - Индивидуальная гонка, масс-старт. Свободный стиль
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями.
Возрастное ограничение 0+
Байкальск примет чемпионат Иркутской области по лыжным гонкам
Общество, Фото:
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