В Иркутской области лжецелительницы украли более 80 тысяч у бабушки

Злоумышленницы обманом завладели также ювелирными изделиями пожилой женщины



В Иркутской области полицейские устанавливают личности двух женщин, которые накануне обманом украли деньги, а также золотые и серебряные украшения 71-летней бабушки.



Как выяснили оперативники, вчера к пожилой женщине на улице посёлка Качуг подошла неизвестная. Проведя ряд манипуляций с иглой и пеплом, она заверила пенсионерку, что на ней якобы «порча» и предложила снять негативный магический эффект. Во время диалога к ним подошла ещё одна незнакомка и сообщила, что также пользуется услугами ведуньи.



Новые приятельницы предложили провести обряд очищения, для которого потребовались ценные украшения и сбережения потерпевшей, большую часть которых она получила в подарок от умершего отца. Во время ритуала, проводимого на одном из перекрёстков посёлка, женщины уговорили «исцеляемую» передать им ценности, завёрнутые в материю, после чего предложили ей отойти за один из домов, а сами скрылись.



- В настоящее время по данному факту сотрудниками Межмуниципального отдела МВД «России Качугский» проводится всесторонняя проверка. Сыщики устанавливают личности «целительниц», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.







