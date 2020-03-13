Нарушитель не предъявил декларацию и обманул таможенников
Читинская таможня возбудила административное дело за попытку незаконного вывоза 20 патронов в Китай в отношении улан-удэнца. Мужчина выезжал из России в КНР через пункт пропуска МАПП Забайкальск. Патроны были обнаружены в его автомобиле.
Улан-удэнец не предъявил пассажирскую таможенную декларацию, на вопрос сотрудников таможни о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию, ответил отрицательно.
Экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами заводского изготовления к нарезному оружию калибра 7,62х39 мм – такому, как автоматы и ручные пулеметы Калашникова АК, карабины «Сайга» и другим маркам оружия.
Административное дело Читинская таможня возбудила по ст. 16.3 КоАП России. Правонарушение было выявлено до закрытия границы на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Административное дело возбуждено после получения результатов экспертизы, уточнили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
Улан-удэнец пытался вывезти 20 патронов в Китай
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