Улан-удэнец пытался вывезти 20 патронов в Китай

Нарушитель не предъявил декларацию и обманул таможенников



Читинская таможня возбудила административное дело за попытку незаконного вывоза 20 патронов в Китай в отношении улан-удэнца. Мужчина выезжал из России в КНР через пункт пропуска МАПП Забайкальск. Патроны были обнаружены в его автомобиле.



Улан-удэнец не предъявил пассажирскую таможенную декларацию, на вопрос сотрудников таможни о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию, ответил отрицательно.



Экспертиза установила, что патроны являются боеприпасами заводского изготовления к нарезному оружию калибра 7,62х39 мм – такому, как автоматы и ручные пулеметы Калашникова АК, карабины «Сайга» и другим маркам оружия.



Административное дело Читинская таможня возбудила по ст. 16.3 КоАП России. Правонарушение было выявлено до закрытия границы на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Административное дело возбуждено после получения результатов экспертизы, уточнили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.





