В строительство завода по производству технических газов в Бурятии планируют инвестировать 1 млрд

Сейчас готовится площадка под строительство завода
Презентация проекта прошла во время рабочей поездки вице-премьера – полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева в Бурятию. Как отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, предполагаемый объём инвестиций в проект составляет 1 млрд рублей. Будет создано 150 рабочих мест.
- Сейчас готовится площадка под строительство завода. Проводятся инжиниринговые работы. С помощью нашего агентства найден стратегический инвестор, создана модель реализации проекта, – рассказал Леонид Петухов.
По его мнению, существенную помощь в реализации проекта мог бы оказать преференциальный режим территории опережающее развития. Он отметил, что с помощью АНО АПИ инвестор подготовил и подал на заявку на рассмотрение получения статуса резидента, сообщили в пресс-службе Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на территории республиканского промышленного парка планируется запустить производство технических газов. Реализация проекта позволит закрыть потребность республики в техническом кислороде.
14 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о предоставлении ООО «Байкалпромгазу» в аренду без проведения торгов земельного участка в Улан-Удэ из земель, находящихся в государственной собственности республики.