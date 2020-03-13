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На трассах в Бурятии летом ограничат движение для большегрузов

На трассах в Бурятии летом ограничат движение для большегрузов
Общество,  Фото:pixabay.com
Ездить грузовики смогут только ночью

С 20 мая по 31 августа при температуре воздуха выше 32°C на федеральных автодорогах Бурятии ограничат движение для тяжеловесного транспорта.

- Временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснётся только тех транспортных средств, нагрузка на ось и (или) группу осей (тележку) которых превышает установленные на территории Российской Федерации допустимые нагрузки, в соответствии с правилами перевозок грузов автомобильным транспортом. При дневной температуре воздуха свыше 32°C тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время, в период с 22:00 до 10:00, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Ознакомиться с проектом приказа и его изменениях можно на официальном сайте Росавтодора в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosavtodor.ru в разделе «Стартовая страница/Грузоперевозчикам/ Ограничения движения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий».

Движение для тяжеловесных транспортных средств в летнее время планируется ограничить, в том числе на автодорогах:

Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита;
А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией;
А-333 Култук – Монды – граница с Монголией;
Подъезд от федеральной дороги «Байкал» к международному аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ.

ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
 
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