За сутки на дорогах Бурятии произошло 16 ДТП

Камерами ЦАФАП зафиксировано 1630 нарушений ПДД
За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 16 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.
Инспекторами ДПС выявлено 375 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 6 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 1630 нарушений ПДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ пройдёт профилактическое мероприятие по массовой проверк
е водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
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