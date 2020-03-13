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За сутки на дорогах Бурятии произошло 16 ДТП

За сутки на дорогах Бурятии произошло 16 ДТП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Камерами ЦАФАП зафиксировано 1630 нарушений ПДД

За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 16 аварий с механическими повреждениями транспортных средств.

Инспекторами ДПС выявлено 375 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 6 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 1630 нарушений ПДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ пройдёт профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.





ГИБДД
 
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