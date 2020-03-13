К осени подрядчик установит и приведёт в порядок более трёх тысяч дорожных знаков
В Улан-Удэ начались работы по установке и эксплуатации дорожных знаков. Администрация города ежегодно проводит торги на установку новых и содержание существующих дорожных знаков. В этом году по итогам электронного аукциона победителем признан ИП Королев П.М.
Цена контракта составила более 3 млн 900 тысяч рублей, сообщили в городском комитете по строительству.
До 1 сентября 2020 года подрядчику необходимо обеспечить установку и содержание более трёх тысяч дорожных знаков. В частности, предстоит изготовить и установить 355 металлических стоек под дорожные знаки, перенести на другое место 106 знаков, установить 515 знаков дополнительной информации, а также «Пешеходный переход», «Дети» на существующих опорах, 1100 знаков на стойках и опорах освещения. Также в перечне работ – содержание свыше одной тысячи дорожных знаков.
- Перечень мест по установке знаков определяется в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения, а также по выданным предписаниям ГИБДД, - уточнили в комитете.
В Улан-Удэ на дорожные знаки потратят почти 4 млн рублей
Общество, Фото:
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