В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок за 17 сосен

Ущерб от действий лесоруба составил 316 тысяч рублей
Еравнинский районный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
В судебном заседании установлено, что в декабре 2019 года в защитных лесах Тужинского участкового лесничества Еравнинского лесничества житель села Ульдурга вырубил 17 сосен. Преступлением причинён ущерб государственному лесному фонду на сумму 316 тысяч рублей.
- Незаконные действия подсудимого пресечены прокуратурой района в ходе проверки исполнения законодательства о лесопользовании, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд приговор его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании ущерба. Часть ущерба в сумме 70 тысяч рублей осуждённым возмещена добровольно.
Приговор не вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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