У жителя Иркутской области нашли 600 гр марихуаны

Возбуждено уголовное дело



Сотрудниками транспортной полиции на перегоне «Ново-Храмцово-Макарьево» ВСЖД в Иркутской области задержан 40-летний житель города Свирск. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств в двух полиэтиленовых пакетах.



Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана, общим весом более 600 грамм.



Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

