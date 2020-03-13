Возбуждено уголовное дело
Сотрудниками транспортной полиции на перегоне «Ново-Храмцово-Макарьево» ВСЖД в Иркутской области задержан 40-летний житель города Свирск. У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, с признаками наркотических средств в двух полиэтиленовых пакетах.
Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана, общим весом более 600 грамм.
Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У жителя Иркутской области нашли 600 гр марихуаны
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