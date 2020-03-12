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В Улан-Удэ прошла акция, приуроченная ко Дню почки

В Улан-Удэ прошла акция, приуроченная ко Дню почки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты консультировали горожан на Арбате о мерах профилактики заболеваний почек

Сегодня в Улан-Удэ на Арбате прошла информационная акция, приуроченная ко Всемирному дню почки. Жителям города специалисты рассказали, какие меры нужно принимать, чтобы не допустить хронической болезни почек, а волонтёры раздали прохожим магнитики, памятки с полезной информацией и бутылки с водой.

- День почки проводится во второй четверг марта. Акция направлена на повышение информированности населения. Рассказываем людям о золотых правилах здоровых почек. Также мы ещё раздаём воду. Акция называется «Выпей стакан воды – защити свои почки», то есть ежедневно люди должны употреблять 2 - 2,5 литров воды, - рассказала «Байкал-Daily» Вера Бадмаева, главный внештатный нефролог министерства здравоохранения Бурятии. 





По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с заболеваниями почечной системы сегодня составляет порядка 10% населения планеты, и эта цифра растёт с каждым годом.

В Бурятии же хронической болезнью почек страдают более 500 человек. Для людей, страдающих крайней стадией, прописана такая процедура, как гемодиализ. Человек вынужден проходить её 3 раза в неделю по 4 часа.

- Кровь очищается с помощью аппаратов «искусственная почка». Это процедура пожизненная – 3 раза в неделю по 4 часа. Это проблематично для самого пациента, затратно для государства, на одного пациента в среднем уходит более миллиона рублей в год, - добавила Вера Бадмаева.

Среди приглашённых на акцию была и Марина Цыдыпова. Женщина страдает болезнью почек с 2011 года. Сейчас ей прописан гемодиализ. Она рассказывает, что жить с такой болезнью можно, но приходится очень тяжело.

- Процедура нелёгкая, тяжёлая, требует большой отдачи сил, соблюдения определённых правил, но жить можно, не совсем, конечно, как здоровые люди, но можно. Хотелось бы призвать всех проверять свои почки, проходить медобследование, пить воду и не употреблять лекарства без назначения врача, - поделилась с «Байкал-Daily» Марина Цыдыпова.

Чтобы избежать подобных проблем со здоровьем, жителям Бурятии нужно проходить диспансеризацию, регулярно пить воду и не принимать лекарства без рекомендаций медиков. Врачи также рекомендуют людям отказаться от курения, алкоголя, заниматься спортом или просто совершать ежедневные пешие прогулки.

- Не менее 30 минут умеренной ходьбы в день. Её можно заменить плаванием, катанием на лыжах, коньках, какими-то активными играми. Эта та самая физическая активность, достаточная для поддержания здоровья, - добавила Лыгжима Булыгина, заведующая отделом гигиенического воспитания Республиканского центра медицинской профилактики.  






акция минздрав
 
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