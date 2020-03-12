На вокзалах Бурятии начнут работать ренгтенотелевизионные установки

Аналогичные посты досмотра появятся и на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский после реконструкции, сообщает пресс-служба ВСЖД.







С 1 апреля на железнодорожных вокзалах ВСЖД в городах Улан-Удэ и Северобайкальске будут запущены в эксплуатацию рентгентелевизионные установки для досмотра багажа и ручной клади.Оборудование позволит распознавать запрещённые вещества и предметы, которые могут угрожать жизни людей. Такая мера введена с целью повышения безопасности пассажиров.Процедура досмотра будет занимать определённое время (особенно в часы пик), поэтому руководство Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов просит граждан отнестись с пониманием к новому режиму работы системы безопасности и рекомендует пассажирам прибывать на вокзал заблаговременно.На вокзалах, в пунктах досмотра, работают сотрудники подразделений транспортной безопасности. Они проводят досмотр пассажиров, их багажа и ручной клади. Сотрудники имеют право не пропустить гражданина в здание, если он отказался от процедуры проверки.В пункте досмотра все пассажиры будут проходить через металлодетекторы (рамки). Досмотр багажа и ручной клади будет осуществляться с помощью стационарных рентгеновских установок конвейерного типа (интроскопов). Выход с территории вокзального комплекса – свободный.