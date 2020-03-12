В Бурятии стартовал окружной этап конкурса «Мастер артиллерийского огня»

Всего в конкурсе принимает участие 5 сильнейших команд, ранее победивших на армейских этапах соревнований. Лучший расчёт по результатам окружного этапа примет участие во всеармейском конкурсе, который состоится на полигоне «Широкий Карамыш» под Саратовом, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.





В Бурятии в рамках проведения армейских игр на полигоне «Бурдуны» на окружном этапе конкурса «Мастер артиллерийского огня» определятся лучшие миномётные расчеты.На торжественном митинге, посвящённом открытию соревнований, участников приветствовал начальник ракетных войск и артиллерии ВВО Герой России Дмитрий Клименко, а также руководство конкурса.В ходе этапов конкурса артиллеристы пройдут проверку в скоростном преодолении полосы препятствий на автомобилях повышенной проходимости «Урал-43203», умении быстро и качественно подготовить миномёты к работе, а также в точности при стрельбе из штатного вооружения и дополнительно из пулемётов и гранатомётов.На каждом этапе действия минометчиков будет оценивать судейская бригада, составленная из офицеров, имеющих богатый опыт работы на технике, артиллерийских орудиях и установках.