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13 Марта

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В Бурятии местами плюсовая температура

В Бурятии местами плюсовая температура
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 марта по республике местами небольшой снег

Ветер западный, северо-западный 6-11, утром и днём местами до 15-20 м/с, позёмка, метели. Температура ночью 5-10, местами 14-19, по северо-востоку 20-25 мороза, днём -1,+4, по Прибайкалью и северным районам 6-11 мороза.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 8-13 м/с. Температура ночью 6-8 мороза, днём 0-2 тепла.
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