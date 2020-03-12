Улан-удэнки «обменялись» шубами в ночном клубе

В комментариях к посту в Instagram пользователи Сети негодуют: «До Улан-Удэ всё цивилизация дорогу не найдёт», «Классно че у нас заведения работают», «Почему в гардеробе находятся посторонние люди!? В этом случае полная вина заведения!», «Ухаха классика жанра, лучше сидеть дома».









Сегодня в популярном бурятском паблике crimburyatia.ru появилась публикация, в которой говорится о том, что у улан-удэнки украли шубу прямо из гардероба ночного клуба. Девушка возмутилась поведением руководства клуба и пожаловалась на «бардак», царящий в заведении.- Ситуация такая. Пришли в клуб мы, конечно, случайно, так как не забронировали столики в других заведениях, а в праздничные, выходные дни по всему городу было везде всё занято. В клубе был свободен один столик, не на улице же нам сидеть. Мы сдали вещи в гардероб. Когда мы собрались домой, шубы моей в гардеробе не оказалось, она пропала. Сказали зайдите сами посмотрите, в гардеробе висела ещё одна шуба похожая на мою, но без капюшона. Я сказала, что она не моя. На что мне ответили «ну бери эту», - рассказала возмущённая девушка.Посетительница клуба записала видео, на котором она показывает, что шубы по номерку в гардеробе нет, на что гардеробщица ей отвечает: «Да вы сами даже не помните, какой у вас номер был». На вопрос «А где шуба?» сотрудница клуба не ответила. На другом видео девушка показывает, что в гардероб можно свободно пройти и на месте нет охранника.- Решения вопроса никакого не было, меня просто игнорировали все сотрудники, вплоть до администратора. В гардеробе клуба двери на распашку, при нас туда заходили несколько человек и никто их даже не пытался остановить! В гардеробе вообще был полнейший бардак, - рассказывает улан-удэнка.Девушка вызвала полицию и написала заявление. По её словам, на следующий день она пришла в клуб посмотреть записи с камер видеонаблюдения и поговорить с управляющим и директором заведения.- Но руководство клуба отказывается добровольно компенсировать ущерб. Камеры в клубе не пишут. Уличная камера работает, но на ней ничего толком не видно. Единственное что мы увидели, это то как выходит из клуба какой-то парень с горой курток и кидает их в урну. В общем, исход у меня один в такой ситуации – судиться. Помимо меня в полиции лежит ещё 5 заявлений об утере курток из этого заведения, а руководство клуба не принимает никак мер по обеспечению сохранности имущества своих посетителей, - подытожила потерпевшая.Сегодня в МВД по Бурятии рассказали «Байкал-Daily» о случившемся. Выяснилось, что той ночью шубу улан-удэнки не украли, а случайно перепутали с другой и забрали.- Сегодня девушки уже обменялись шубами. В целом, в отдел полиции №2 по Октябрьскому району Улан-Удэ подано три обращения об утере верхней одежды. В настоящее время по ним проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Кроме того, известно, что на днях начальник отдела полиции №2 встретился с руководством ночного клуба.- Начальник отдела полиции провел встречу с руководством заведения. Проведена профилактическая беседа, обсуждены вопросы об устранении недостатков по видеонаблюдению и организации всей деятельности заведения, - прокомментировали в ведомстве.