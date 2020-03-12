Уполномоченный по правам ребёнка в Забайкалье посетил СИЗО



СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю посетили уполномоченный по правам ребёнка в крае Иван Катанаев и его помощник Николай Хлызов.



В сопровождении представителей администрации учреждения и директора краевого центра общего образования Юрия Максименко, омбудсмен и его помощник произвели обход школьных кабинетов, помещения для самоподготовки учащихся, камер содержания несовершеннолетних осуждённых и помещения для проведения воспитательной работы. Кроме того, была проверена учётная документация подростков, проходящих обучение в школе.



Также во время обхода члены комиссии посетили психокоррекционное мероприятие, проводимое сотрудниками психологической лаборатории СИЗО-1 с несовершеннолетними, и провели опрос подростков по вопросам условий содержания. Жалоб и заявлений не поступало.



По итогам обхода проведена рабочая встреча уполномоченного с руководством следственного изолятора, на которой обсуждались вопросы образования, организованного в учреждении. Замечаний в адрес администрации следственного изолятора от уполномоченного по правам ребёнка по условиям содержания, организации и проведения воспитательной работы, процесса обучения не поступало, сообщает пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю.





