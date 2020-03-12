В Бурятии «чёрный» лесоруб спилил деревья на 60 тысяч

Вальщик заготовил деревья, не предназначенные для рубки



В Селенгинском районе во время проведения рейдового патрулирования лесники Гусиноозерского лесничества проверили действующую лесосеку.



Все документы на заготовку древесины были в порядке, однако лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья. Оказалось, что вальщик заготовил сосны, не предназначенные для рубки.



Общий объём незаконно заготовленной древесины – около 11 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 60 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты. Все материалы переданы в ОМВД по Селенгинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

