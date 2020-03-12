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Жительницы Иркутской области наживались на пенсионерах

Жительницы Иркутской области наживались на пенсионерах
Общество,  Фото:pixabay.com
Они воровали настоящие деньги и меняли их билеты «Банка приколов»

Следователем города Братска Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении трёх женщин, обвиняемых в хищениях денег у пенсионеров.

Женщины под различными предлогами проникали в квартиры пожилых жителей города Братска, где находили сбережения и незаметно меняли подлинные купюры на их сувенирные аналоги. Первая кража была выявлена осенью прошлого года. Молодой человек, которому бабушка подарила пять тысяч рублей, заметил подмену. В дальнейшем выяснилось, что из квартиры пропали все деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Затем другая пенсионерка сообщила в полицию, что передала сыну для погашения кредита сто двадцать тысяч рублей. В банке мужчина обнаружил, что внести их на счёт невозможно.

Ещё об одном происшествии проинформировала полицейских провизор аптеки, после того как пожилая женщина попыталась оплатить лекарства сувенирной продукцией, визуально похожей на билеты Банка России.

Опросы потерпевших, их соседей и родственников, изучение записей камер видеонаблюдения позволили оперативникам выйти на след мошенниц. Полицейскими был остановлен автомобиль такси, в котором находились три сообщницы. При личном досмотре у них изъяты билеты «Банка приколов».

- В настоящее время потерпевшими признаны девять граждан. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


мошенничество Иркутская область
 
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