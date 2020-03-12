Спортсменка из Бурятии участвует в финале кубка мира по лыжному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Кристина Тимофеева сегодня стартует в спринтерской эстафете



С 10 по 15 марта ориентировщица из посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии 22-летняя Кристина Тимофеева участвует на финале Кубка мира по лыжному ориентированию в Ханты-Мансийске.



10 марта в спринте спортсменка показала 25-й результат, отстав от лидера на 2 минуты 6 секунд.



Сегодня в 17:00 часов Кристина стартует в спринтерской эстафете.



Первым тренером Кристины является Белоусов Аркадий Константинович, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.











