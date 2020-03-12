Кристина Тимофеева сегодня стартует в спринтерской эстафете
С 10 по 15 марта ориентировщица из посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии 22-летняя Кристина Тимофеева участвует на финале Кубка мира по лыжному ориентированию в Ханты-Мансийске.
10 марта в спринте спортсменка показала 25-й результат, отстав от лидера на 2 минуты 6 секунд.
Сегодня в 17:00 часов Кристина стартует в спринтерской эстафете.
Первым тренером Кристины является Белоусов Аркадий Константинович, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Спортсменка из Бурятии участвует в финале кубка мира по лыжному ориентированию
Общество, Фото:
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