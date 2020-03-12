В Иркутске суд вынес приговор мужчине за убийство знакомого



8 мая 2015 года 45-летний житель Иркутска, находясь на пустыре, распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе застолья между ними произошла ссора. Иркутянин нанёс мужчине несколько ножевых ранений. Смерть потерпевшего наступила на месте, а подозреваемый в убийстве сбежал.



В ноябре 2019 года подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Мужчина признался в преступлении на допросе.



Приговором Свердловского районного суда Иркутска он признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.



