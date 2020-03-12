За день мошенники обманули пятерых жителей Иркутской области
Вчера пятеро жителей Иркутской области обратились в дежурные части полиции с сообщениями о хищении у них денег при совершении сделок в интернете. Суммарно они лишились более миллиона рублей. Пострадавшие пытались приобрести снегоход, трактор, криптовалюту, игровую приставку и часы.
Так, наибольшую сумму мошенникам перечислил 38-летний менеджер из Иркутска. На одном из сайтов он нашёл объявление о продаже криптовалюты. Договорившись в мессенджере с «продавцом» электронных денег, он перевёл ему 850 тысяч рублей, но валюту так и не получил.
Как установили полицейские, аферисты похожим способом, получив предоплату за несуществующий товар, в тот же день обманули пенсионера из Усть-Кута, пытавшегося купить снегоход, жителя Хужира, который перевёл задаток за трактор автору объявления на «Авито», жительницу Усть-Илимска, на том же сайте пытавшуюся купить игровую приставку, а также иркутянку, заказавшую часы на «Юле».
- По указанным фактам полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Жители Иркутской области лишились денег, покупая товары в интернете
Общество, Фото:
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